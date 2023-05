Stand: 12.05.2023 09:26 Uhr Satow: Bankmitarbeiter verhindert Betrug einer Rentnerin

In Satow (Landkreis Rostock) hat ein Bankmitarbeiter den Betrug einer Kundin verhindert. Die betroffene 78-Jährige wollte der Polizei zufolge am Schalter ihrer Bank 48.000 Euro abheben. Der zuständige Mitarbeiter habe ihr Vorhaben hinterfragt. Daraufhin habe die Dame ihm erzählt, ihr sei am Telefon mitgeteilt worden, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine Kautionszahlung in Höhe von 48.000 Euro wieder aus der Haft entlassen werden könne. Der Mitarbeiter habe Verdacht geschöpft und umgehend die Polizei über den Vorfall informiert, die nach kurzer Ermittlung einen Betrugsversuch bestätigte. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2023 | 10:00 Uhr