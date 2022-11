Stand: 16.11.2022 07:46 Uhr Sassnitz: Mann setzt Balkon in Brand - hoher Schaden

Ein brennender Balkon hat in der Nacht zu Mittwoch in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) zur Evakuierung eines ganzen Mehrfamilienhauses geführt. Laut Polizei wurde ein 25 Jahre alter Mieter verletzt, als er das Feuer kurz nach Mitternacht zu löschen versuchte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Flammen erfassten auch die Fassade des mehrgeschossigen, wärmegedämmten Mehrfamilienhauses. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf 50.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach der Löschung wieder zurück in ihre Wohnungen.

