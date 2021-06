Stand: 24.06.2021 06:10 Uhr Sassnitz: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Sassnitz auf Rügen sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer mit drei Mitfahrern kurz vor dem Ortsteil Mukran mit seinem Wagen nach links in einen Parkplatz einbiegen. Der Fahrer eines Kleintransporters bemerkte demnach zu spät, wie der Autofahrer langsamer wurde und fuhr auf. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. | 24.06.2021 06:10