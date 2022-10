Stand: 08.10.2022 09:20 Uhr Sassnitz: Vermutlich zwei Autos und ein Papiercontainer angezündet

Nach zwei Bränden in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Freitagabend ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Feuerwehr musste zunächst gegen 21 Uhr zwei brennende Autos in der August-Bebel-Straße löschen. Dabei entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Nur wenige Minuten später brannte auch ein Papiercontainer im Fischerring. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

