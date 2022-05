Stand: 27.05.2022 17:24 Uhr Sassnitz: "Rügen Fisch" erweitert Konserven-Produktion

Die "Rügen Fisch AG" will die Produktion ihrer Fischkonserven auf Rügen konzentrieren. Dazu sollen die Kapazitäten am Hauptsitz des Unternehmens in Sassnitz erweitert und ein Tochterbetrieb in Lübeck geschlossen werden. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, hofft die Firma, möglichst viele der 200 Mitarbeiter aus Lübeck für die Produktion auf Rügen zu gewinnen, wo zurzeit 270 Frauen und Männer angestellt sind. Um die Kapazität in Sassnitz ausweiten zu können, muss die Firma in den Umbau der Produktionsanlagen investieren. | 27.05.2022 17:23