Stand: 11.07.2022 06:35 Uhr Sassnitz: Rollerfahrer nach Unfall mit Transporter schwer verletzt

In Sassnitz ist am Abend der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Transporterfahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen. Nach Polizeiangaben hatte die tiefstehende Sonne den Fahrer des Transporters geblendet. Der 51-jährige Rollerfahrer kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum. Die B96 war für die Landung des Hubschraubers und die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. | 11.07.2022 06:35