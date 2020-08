Stand: 27.08.2020 15:54 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sassnitz: Mann mit Messer sorgt für Aufregung auf Fähre

Ein Mann mit einem großen Messer hat für Aufregung und einen Polizeieinsatz auf einem Fährschiff von Rönne (Dänemark) nach Sassnitz-Mukran auf Rügen gesorgt. Laut Bundespolizei hantierte der 33-Jährige an Bord und in der Nähe der Rettungsboote mit einem 30 Zentimeter langen Jagdmesser herum. Der Kapitän alarmierte die Polizei und ließ den Mann von der Crew zur Seite nehmen. An Bord waren rund 400 Menschen. In seinem Rucksack fanden sich einige geschnitzte Hölzer. Sicherheitshalber sei das Schiff abgesucht worden, ob durch den Mann mit dem Messer irgendetwas beschädigt worden sei. Das sei aber nicht der Fall gewesen. | 27.08.2020 15:53