Stand: 11.09.2022 19:12 Uhr Sassnitz/Lübtheen: Bürgermeister werden gewählt

Bei der Bürgermeisterwahl in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist die einzige Kandidatin, Ute Lindenau von der SPD, im Amt bestätigt worden. Lindenau erhielt 90 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 23 Prozent. Auch in Sassnitz auf Rügen waren knapp 8.400 Einwohner zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen. Zur Wahl stehen drei parteilose Kandidaten. So will der bisherige Bürgermeister Frank Kracht, der von den Linken unterstützt wird, eine zweite Amtszeit antreten. Ein Ergebnis lag am frühen Abend noch nicht vor. | 11.09.2022 19:11

