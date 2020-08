Stand: 28.08.2020 08:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sassnitz: Hänge drohten abzurutschen - Feuerwehr im Einsatz

In Sassnitz auf der Insel Rügen mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag mehrfach wegen des Starkregens ausrücken. Hänge drohten abzurutschen, ein Einfamilienhaus musste gesichert werden. Der Regen hatte einen Hang in der Mukraner Straße unterspült und gelockert, er drohte abzurutschen. Die Freiwilligen Feuerwehr konnte die Stelle schnell absichern. Von einem anderen Hang sind Erde- und Sandmassen an ein Einfamilienhaus gespült worden. Die Einsatzkräfte sicherten das Gebäude mit Dämmen. | 28.08.2020 08:07