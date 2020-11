Sassnitz: Erleichterung nach US-Wahlergebnis Stand: 08.11.2020 11:46 Uhr Vier Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA ist der Demokrat Joe Biden zum Sieger erklärt worden. Eine Entscheidung, auf die die ganze Welt gewartet hat, aber auch die Stadt Sassnitz auf Rügen.

Das tagelange Kopf-an-Kopf Rennen der Präsidentschaftskandidaten in den USA - für viele waren es lange Nächte mit der Frage: Trump oder Biden? Es gibt wohl nur wenige Orte in Mecklenburg-Vorpommern, an denen man so gespannt auf die Auszählungsergebnisse geschaut hat wie in Sassnitz. Denn die kleine Stadt war durch das Projekt Nord Stream 2 zwischen die Fronten der Weltpolitik geraten.

Sassnitz: Bürger hatten auf Wechsel im Weißen Haus gehofft

Viele Sassnitzer dürften nach dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl aufgeatmet haben - viele hatten auf einen Wechsel im Weißen Haus gehofft. Die Trump-Regierung und einige republikanische Senatoren hatten dem Hafenbetrieb und damit auch der Stadt in den vergangenen Wochen harte Sanktionen angedroht, wenn die Zusammenarbeit mit dem Nord Stream 2 Konsortium nicht noch im November beendet wird. Angesichts vieler tausend Röhren, die noch in Mukran liegen, wäre das wohl kaum möglich. Mit der Forderung hat sich der amtierende US-Präsident in Sassnitz definitiv keine Freunde gemacht, wie eine Umfrage unter Bürgern zeigt: "Was kümmert der sich um unsere Dinge, die wir vertraglich mit anderen Staaten abgemacht haben? Geht den das überhaupt was an? Ich sage: Nein!"

Sassnitzer: Erleichtert, aber ohne Illusionen

Dass der designierte US-Präsident Joe Biden nun sofort die Sanktionen zurücknimmt, das wäre sehr unwahrscheinlich, da machen sich viele auch gar keine Illusionen, wie eine Bürgerin auf der Straße erklärt: "Ich denke, mit dieser Pipeline, da haben wir noch Ärger, auch mit dem Biden - das ist meine feste Überzeugung. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir quasi von einem so großen Staat erpresst werden." Die Sassnitzer hoffen jetzt, dass die USA etwas respektvoller mit anderen Staaten - und damit eben auch mit den Sassnitzern - umgehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.11.2020 | 12:00 Uhr