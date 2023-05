Stand: 03.05.2023 09:40 Uhr Sassnitz: Betrunkener Schiffsführer fährt mehrfach gegen Hafenpier

Bei dem Versuch, sein Schiff am Hafen Sassnitz auf Rügen festzumachen, ist ein betrunkener Schiffsführer am Dienstag mehrfach gegen die Pier geprallt. Der Rumpf des rund 500 Tonnen schweren Versorgungsschiffes und die Anlegestelle am Stadthafen Sassnitz wurden beschädigt, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Beamte hätten letztlich selbst an Bord gehen müssen, um es am Liegeplatz zu befestigen. Der Schiffsführer und ein ebenfalls alkoholisierter Decksmann bekamen eine Anzeige. Wie viele Promille im Atemalkohol der Männer gemessen wurden, konnte die Polizei am Abend nicht sagen.

