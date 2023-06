Stand: 30.06.2023 19:02 Uhr Sassnitz: Ausgelaufener Dieselkraftstoff verunreinigt Stadthafen

Beim Betanken eines Fahrgastschiffes im Stadthafen von Sassnitz auf Rügen ist am Freitag Diesel ins Wasser gelaufen. Laut Wasserschutzpolizei war die Menge so groß, dass weite Teile des Hafengewässers in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Um die Ausbreitung des Kraftstoffs einzudämmen, wurden mehrere Feuerwehren und das Technische Hilfswerk alarmiert. Teile des Stadthafens wurden wegen des Einsatzes zeitweilig für den Schiffsverkehr gesperrt. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

