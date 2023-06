Stand: 28.06.2023 06:10 Uhr Sassnitz: Abstimmung zu LNG-Terminal in Mukran verschoben

Die Vertreter der Stadt Sassnitz haben am Dienstagabend eine Abstimmung zum geplanten Flüssigerdgas-Terminal des Bundes im Industriehafen Sassnitz-Mukran verschoben. Wie sich die Stadtvertreter dem Bundesvorhaben gegenüber positionieren, soll nun am kommenden Dienstag in einer außerplanmäßigen Sitzung entschieden werden. Dann sollen Vertreter der Deutschen ReGas und Gascade sowie der Ostbeauftragte Carsten Schneider zu Gast sein. Diese könnten sich dann ein besseres Bild verschaffen, hieß es in der Begründung. Weiter wird die Stadtvertretung dann über ein eingereichtes Bürgerbegehren zum LNG-Terminal beraten.

