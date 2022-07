Stand: 10.07.2022 07:47 Uhr Sanitz: Vier Pferde nachts auf der Bundesstraße unterwegs

Am Ortsausgang von Sanitz (Landkreis Rostock) haben in der Nacht zum Sonntag vier Pferde Polizei und Autofahrer in Atem gehalten. Drei Stuten und ein Hengst waren auf der B110 unterwegs und ließen sich nicht einfangen. Zwischen 22 und 4 Uhr wurde die Straße immer wieder zeitweise gesperrt, um niemanden zu gefährden. Zeitweise waren acht Polizisten, darunter zwei Hundeführer, im Einsatz. Erst nachdem der Halter der Pferde ausfindig gemacht war, konnten die Tiere eingefangen werden. Beim Hengst half nur eine Betäubung, um ihn nach einer halben Stunde auf einen Transportanhänger zu bugsieren. | 10.07.2022 07:45