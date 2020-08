Stand: 30.08.2020 18:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sanitz: Schwerer Sturz auf Rad-Rundfahrt

Drei Radfahrer sind bei einem Sturz während der Tour Ostsee-Rad-Klassik zum Teil schwerverletzt worden. In der Nähe von Sanitz (Landkreis Rostock) scherte am Sonntag ein Fahrer unvermittelt nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit einem zweiten Fahrer, der versetzt hinter ihm fuhr. Ein dritter Radsportler bremste sein Fahrrad so stark ab, dass er über den Lenker stürzte. Die Straße musste längere Zeit gesperrt werden. Insgesamt waren rund 100 Sportler auf der Ostsee-Rad-Klassik unterwegs. Mit der Tour werben sie um Spenden für Hilfs-Projekte in Afrika. | 30.08.2020 18:45