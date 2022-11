Stand: 14.11.2022 15:26 Uhr Sanitz: Neue Seelsorgerin für Polizisten in MV

In Mecklenburg-Vorpommern kümmert sich eine neue Seelsorgerin um Polizisten, die zum Beispiel durch Erlebnisse im Dienst traumatisiert wurden. Die Diplom-Theologin Christina Innemann wurde heute bei einem Gottesdienst in der Schweriner Kirche St. Martin in das Amt eingeführt. Sie folgt auf Pastor Roman Johannsen - er war im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen. Die Seelsorgerin hat ihren neuen Dienstsitz im Polizeirevier Sanitz.

