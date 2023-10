Sanitz: Drei Autos kollidieren auf der B110 - Straße voll gesperrt Stand: 09.10.2023 18:14 Uhr Bei einem schweren Unfall sind am Montagnachmittag bei Sanitz zufolge drei Autos zusammengestoßen.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß sechs Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Die B110 wurde zwischen Sagerheide und Sanitz in beiden Richtungen für längere Zeit voll gesperrt. Die Verletzten konnten laut Polizei die Autos selbstständig verlassen. Als mögliche Ursache komme ein Auffahrunfall in Frage.

Zwei Wagen landeten im Graben

Zwei der Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß in einem Graben gelandet. In einer ersten Unfallmeldung hatte es geheißen, dass ein Lkw an der Kollision beteiligt gewesen sei. Das sei aber nicht zutreffend, so eine Sprecherin der Polizei.

