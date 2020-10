Stand: 13.10.2020 07:25 Uhr Sanitz: 18-jährige Gymnasiastin gewinnt "bunt statt blau"

Die 18-jährige Schülerin Lena Kunitz vom Gymnasium Sanitz (Landkreis Rostock) hat den diesjährigen Plakatwettbewerb "bunt statt blau" gegen das sogenannte Komasaufen bei Jugendlichen gewonnen. Sie setzte sich gegen fast 350 Teilnehmer in Mecklenburg-Vorpommern durch und gewann 350 Euro, wie die DAK-Gesundheit am Montag mitteilte. Bundesweit nahmen mehr als 6.100 Schülerinnen und Schüler an der Präventionskampagne teil, so die Krankenkasse. | 13.10.2020 07:24