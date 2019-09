Stand: 04.09.2019 05:57 Uhr

Sanierung des Güstrower Schlosses beginnt bald

Die seit Jahren verschobene Sanierung des Güstrower Schlosses soll noch in diesem Monat beginnen. Das sagte der für die Schlösser und Gärten zuständige Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) bei einem Besuch in Güstrow. Noch im September werde mit der Sanierung des Wirtschaftsgebäudes begonnen, ab Dezember sollen dann die Gerüste am eigentlichen Schlossgebäude aufgestellt werden. Die Arbeiten am Renaissancebau sollen zum Jahresbeginn starten.

Schloss soll barrierefrei werden

Finanzminister Meyer sprach von einer "umfassenden Schönheitskur", die am Dach beginnt. Risse in der Fassade sollen ausgebessert werden, auch die Fenster werden saniert. Außerdem sollen die Sicherheits- und die Elektrotechnik modernisiert werden. Bei Abschluss der Arbeiten soll das Schloss barrierefrei zugänglich sein. Die Arbeiten am Güstrower Schloss werden laut Meyer voraussichtlich vier Jahre dauern, also vermutlich bis 2023. Wegen der langen Bauzeit werden die Gerüstplanen mit einer fotografischen Darstellung der Schlossfassaden bedruckt.

Museum muss geschlossen werden

Im kommenden Jahr wird das Museum im Güstrower Schloss wegen der Sanierung geschlossen. Da die Flure mit den Ausstellungen nicht zugänglich sein werden, soll eine kleine Sonderausstellung in der Großen Hofstube im Erdgeschoß eingerichtet werden. Großformatige Fotografien vom in Goldberg lebenden Fotografen Gerhard Stromberg können dort bestaunt werden, die den aktuellen Zustand des Schlosses dokumentieren. Daneben sind Fotografien aus den 1970er Jahren zu sehen, aus der Zeit, als das Schloss zum letzten Mal saniert wurde.

Sanierung kostet voraussichtlich 28 Millionen Euro

Nach Angaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern belaufen sich die Kosten auf etwa 28 Millionen Euro, die Fördermittel der Europäischen Union mit eingerechnet. Das Schloss Güstrow aus dem 16. Jahrhundert gilt als einer der bedeutendsten Renaissance-Bauten Norddeutschlands.

