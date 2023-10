Sanierung: Keine Züge zwischen Rostock und Warnemünde von heute an Stand: 27.10.2023 05:46 Uhr Bahnreisende zwischen Rostock und Warnemünde müssen sich auf Behinderungen einstellen. An der Strecke wird gebaut.

Am 4. Dezember, also nach etwas mehr als einem Monat, soll der Verkehr dann wieder normal laufen. In der Zeit ist der Rostocker Hauptbahnhof für alle IC-Züge End- beziehungsweise Starthaltestelle. In der Zeit fahren zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde dann Busse. Allerdings dauert die Fahrt im Vergleich zur S-Bahn erheblich länger.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten

Die Deutsche Bahn modernisiert in der Zeit unter anderem die Gleisanlage in Bramow, um dort mehr Güter transportieren zu können. Außerdem saniert das Unternehmen den Gleisübergang in Evershagen. Damit keine weiteren Sperrungen nötig sind, hat die Stadt Rostock eigene Arbeiten in den gleichen Zeitraum gelegt und saniert die Fernwärmebrücken "Borenweg" und "100-Männer-Brücke".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.10.2023 | 18:30 Uhr