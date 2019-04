Stand: 23.04.2019 16:25 Uhr

Sandstürme trüben Sicht auf Straßen in MV

Auf Autobahnen und Straßen in Mecklenburg-Vorpommern besteht derzeit eine erhöhte Gefahr durch Sandstürme. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit und den böigen Ostwind kann es insbesondere auf leichten Böden und auf Flächen mit geringem Pflanzenbestand zu Verwehungen kommen. Autofahrer sollten besonders an Waldrändern und offenen Feldern vorausschauend fahren. Seit dem Mittag warnt die Polizei an der A19 an der Landesgrenze zu Brandenburg und an der A24 zwischen Zarrentin und Wittenburg sowie zwischen Neustadt-Glewe und Parchim vor Staubstürmen, die die Sicht beeinträchtigen. Auch auf der B191 zwischen Spornitz und Parchim reduzierten Staubstürme die Sichtweite auf unter 50 Meter. Aktuelle Verkehrsmeldungen gibt es hier.

Sandstürme in mehreren Landesteilen aufgetreten

Auch in anderen Landesteilen wurde das Phänomen beobachtet. In einem Ortsteil von Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wehte der starke Wind Sand von einem trockenen Acker auf die Straße. Auf der Straße zwischen Franzburg und Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) trübte ein Sandsturm die Sicht erheblich. Über eventuelle Schäden ist bisher nichts bekannt.

Gefahr wegen trockener Felder und unbestellter Äcker

Das Landwirtschaftsministerium in Schwerin hatte zuletzt Anfang April vor Staubstürmen über Feldern gewarnt. Besonders bei östlichen Windrichtungen kann es auf unbestellten, leichten Böden und auf Flächen mit geringem Pflanzenbestand zu Verwehungen von Bodenmaterial kommen. Landwirte sollten die Bewirtschaftung an die Gefahrenlage anpassen, empfahl das Ministerium. Umweltschützer kritisieren seit langem die Verdichtung der Böden, die Erosion begünstige. Sie fordern eine schonendere Bewirtschaftung, das Anlegen von Feldhecken sowie eine veränderte Fruchtfolge.

Sandsturm war Auslöser für A19-Massenkarambolage

Sandstürme sind in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Im Straßenverkehr sind sie tückisch. Vor acht Jahren kam es auf der Autobahn 19 bei Kavelstorf in der Nähe von Rostock zu einer verheerenden Massenkarambolage. Rund 80 Fahrzeuge rasten ineinander, acht Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Seither wurden dem Landwirtschaftsministerium zufolge die Beratung der Landwirte verstärkt und ein landesweites Erosionsereignis-Kataster aufgebaut.

