Sanddornernte in Mecklenburg-Vorpommern beginnt

Die Sanddornernte in Mecklenburg-Vorpommern beginnt. Die Besitzer der beiden größten Plantagen im Land haben seit Jahren mit einem rätselhaften Sanddorn-Sterben zu kämpfen. Bei Sanddorn Storchennest Ludwigslust konnten vor einigen Jahren noch über 100 Tonnen geerntet werden. Für dieses Jahr rechnet man mit 10 bis 15 Tonnen. Was genau das Sterben der Pflanzen auslöst, weiß niemand. Wissenschaftler haben vor kurzem mit der Erforschung begonnen. In Alt Steinhorst bei Marlow wird auf 60 Hektar Sanddorn angebaut. Eigentlich sollten in diesem Jahr 200 Tonnen geerntet werden. Derzeit rechnet man damit, dass es 70 Tonnen werden. | 24.08.2020 14:30