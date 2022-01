Samen für die Nachzucht: Zapfenernte auf Hochtouren Stand: 31.01.2022 09:04 Uhr Die Zapfenernte in MV läuft auf Hochtouren. An zwölf Standorten im Land stehen zum Beispiel Kiefern, Douglasien oder Erlen, die zur Nachzucht genutzt werden. Die mit sechs Hektar größte dieser Plantagen befindet sich in Neu Heide, unweit von Ribnitz-Damgarten.

Hier und anderswo werden derzeit Zapfen von der Norddeutschen Kiefer per Hand gepflückt. Dafür fahren Mitarbeiter der Forstbaumschule Güstrow mit Hebebühnen in den 60 Jahre alten Kiefernbestand und sammeln die Zapfen. Anschließend werden die Samen aus den lediglich Daumen großen Zapfen in der Forstdarre Jatznick herausgelöst. So können Millionen Bäume nachgezogen werden. Nach zweijährigem Wachstum wird mit einem Ertrag von rund sechs Tonnen gerechnet.

Verkauf der jungen Bäume nach Brandenburg oder Schleswig-Holstein

Der Januar gilt für die Zapfenernte der Norddeutschen Kiefer als optimal. Ab Mitte Februar folgt dann die Japanische Lärche. Viele Laubbäume, wie die Roterle, wurden bereits im Spätsommer letzten Jahres abgeerntet. Die jungen Bäume werden später bis nach Brandenburg oder Schleswig-Holstein verkauft, dort endet das Wuchsgebiet der Norddeutschen Kiefer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.01.2022 | 12:00 Uhr