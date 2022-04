Stand: 05.04.2022 07:07 Uhr Salow: Rasentraktor setzt Garagen in Brand - 30.000 Euro Schaden

In Salow im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind am Montag drei Garagen ausgebrannt. Laut Polizei kam es beim Starten eines Rasentraktors zu einer Verpuffung, aus der sich der Brand entwickelte. Der 74-jährige Eigentümer verletzte sich bei Löschversuchen an den Händen. Die Feuerwehr konnte aber eine Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Garage nicht verhindern. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. | 05.04.2022 07:05