Saisonende: AIDAdiva zum letzten Mal in Warnemünde festgemacht Stand: 26.10.2021 11:47 Uhr Die Sommerkreuzfahrtsaison im Seebad Warnemünde geht zu Ende. Zum letzten Mal in diesem Jahr hat in Warnemünde die AIDAdiva festgemacht.

Bis zum Jahresende sind noch drei weitere Ankünfte geplant: Am 28. November und am 5. Dezember die „Amadea“ und am 7. Dezember die „Mein Schiff 1“. Alles in allem zieht man eine positive Bilanz für den Saison-Neustart unter Corona-Bedingungen. Im vergangenen Jahr legte von 207 geplanten Kreuzliner-Anläufen nur ein Schiff mit Passagieren an.

Insgesamt 47 Kreuzfahrtanläufe im Jahr 2021

Am 1. Juli 2021 eröffnete das Kreuzfahrtschiff AIDAsol die Saison in Rostocks Ostseebad und lief bis zum Oktober 18 Mal zu Ostseekreuzfahrten aus. AIDAdiva lief den Hafen Warnemünde im Oktober drei Mal an. Zum ersten Mal begrüßte der Warnemünder Hafen dieses Jahr die Kreuzfahrtschiffe MSC Seaview, Mein Schiff 1, Mein Schiff 3 und Mein Schiff 6. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es etwa vier Mal so viele Schiffe. Rund 450.000 Passagiere stiegen 2019 in Warnemünde auf und ab, diese Saison konnten nur 90.000 Passagiere gezählt werden.

Kreuzfahrtsaison 2021 mit neuen Herausforderungen

Nicht nur die Organisation der Abläufe im Passagierhafen Warnemünde unter COVID-19-Pandemiebedingungen stellte neue Herausforderungen dar. Auch die Inbetriebnahme der Landstromanlage war eine Premiere für die Kreuzfahrtsaison 2021. Sie wurde am 10. Mai 2021 in Betrieb genommen und ermöglicht eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung der Schiffe während der Liegezeit im Hafen. Die AIDAsol hat als einziges Kreuzfahrtschiff in dieser Saison Landstrom während der Liegezeit in Warnemünde genutzt. Nach Synchronisationstests konnte sich auch das Kreuzfahrtschiff AIDAprima am 25. Juni erfolgreich an die neue Landstromanlage in Warnemünde anschließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.10.2021 | 11:00 Uhr