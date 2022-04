Stand: 12.04.2022 17:15 Uhr Saisonstart: Erste Strandkörbe stehen an Stränden von MV

An der Küste von MV haben die ersten Vermieter ihre Strandkörbe nach draußen gestellt und damit die Saison eröffnet. "Wir sind gerade dabei, die Strandkörbe rauszufahren", sagte Franziska Treichel von der "Strandoase" in Warnemünde am Dienstag. Bis Ostern sollten dann alle ihre 300 Strandkörbe an der Ostsee stehen. Auch auf der Insel Usedom laden bereits die ersten Strandkörbe zum Entspannen ein. Man sei dabei, die Körbe aufzustellen, sagte Mike Golon von der Kurverwaltung der Kaiserbäder. | 12.04.2022 17:15