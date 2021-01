Stand: 01.01.2021 09:48 Uhr Sagard: Transporter landet nach Unfall im Bodden

Nach einem missglückten Überholmanöver auf der B96 auf Rügen hat sich der Transporter eines 61-Jährigen überschlagen und ist in den Großen Jasmunder Bodden gestürzt. Der Fahrer sei fast unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Ein 24-jähriger Stralsunder überholte demnach den Transporter am Donnerstagabend auf einer Brücke kurz vor Sagard und stieß mit dessen Hinterachse zusammen. Rettungskräfte bargen den Transporterfahrer aus dem Wasser, er kam ins Krankenhaus. Der 61-Jährige wohnt in Brandenburg und hätte sich laut Polizei nicht in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten dürfen. | 01.01.2021 09:46