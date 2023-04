Stand: 08.04.2023 07:12 Uhr SSC vor Playoff-Start gegen Münster: "Müssen hellwach sein"

Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gehen mit einer großen Portion Selbstvertrauen, aber auch mit viel Respekt, in das Auftaktspiel des Playoff-Viertelfinals. Zwar geht der Tabellenzweite als Favorit in die Partie gegen den USC Münster am Samstag, doch Cheftrainer Felix Koslowski mahnte: "Es ist eine Mannschaft, die gerade im Aufwind ist, auf einem sehr guten Niveau spielt und uns alles abverlangen wird. Wir müssen hellwach sein." In der Hauptrunde hatte der SSC vor drei Wochen in Münster mit viel Mühe 3:2 gewonnen. Anpfiff heute ist um 18 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.04.2023 | 08:00 Uhr