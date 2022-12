Stand: 02.12.2022 14:00 Uhr SSC spielt auswärts gegen Straubing

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen muss der SSC Palmberg Schwerin am Abend auswärts antreten. In Straubing ist der SSC favorisiert. Mit sechs Spielen und nur einer Niederlage hat sich der deutsche Rekordmeister in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt.