SSC gegen Vilsbiburg gefordert: "Ein bisschen eine Wundertüte"

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen in der Tabelle oben dran bleiben. Ab 19 Uhr geht es in der heimischen Arena gegen den Tabellensiebten aus Vilsbiburg. Die drittplatzierten Mecklenburgerinnen sind gegen Vilsbiburg favorisiert. Dennoch warnte Trainer Felix Koslowski: "Die haben schon einiges anzubieten." Angesichts des Auftrittes der Gäste beim 3:2-Sieg beim Vorletzten Straubing am vergangenen Wochenende meinte der Coach aber auch: "Die Partie hat auch deren Probleme gezeigt, mit denen sie in dieser Saison zu kämpfen haben. Es ist ein bisschen eine Wundertüte für uns."

