Stand: 23.11.2021 08:02 Uhr SSC-Volleyballerinnen wollen ins Europapokal-Achtelfinale

Im Volleyball-Europapokal wollen die Frauen des SSC Palmberg Schwerin am Abend in das Achtelfinale einziehen. Heute geht es auswärts gegen Nantes, das Hinspiel hatte der SSC gewonnen. Durch das 3:1 vor einer Woche in der eigenen Arena haben sich die Schwerinerinnen eine optimale Ausgangslage verschafft. Schon zwei gewonnene Sätze im Westen Frankreichs würden reichen, um in die nächste Runde einzuziehen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. | 23.11.2021 08:02