Stand: 09.10.2021 21:16 Uhr SSC-Volleyballerinnen unterliegen im ersten Auswärtsspiel

Die Volleyballerinnen von SSC Palmberg Schwerin wollten auch ohne die verletzte Lina Alsmeier am Abend beim VfB Suhl auftrumpfen. Sie kehren allerdings mit leeren Händen zurück. Am Samstagabend unterlag die Auswahl von Trainer Felix Koslowski mit 0:3 (22:25, 22:25, 18:25) und blieb damit zum dritten Mal in Folge inklusive des Supercups sieglos. | 09.10.2021 21:16

