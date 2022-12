Stand: 22.12.2022 04:57 Uhr SSC-Volleyballerinnen überwintern im CEV-Pokal

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin überwintern im Europapokal. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski verlor das Rückspiel beim serbischen Club Zeleznicar Lajkovac am Mittwochabend in der ersten Runde des CEV-Pokals zwar mit 2:3 (13:25, 25:23, 22:25, 28:26, 9:15), aufgrund des deutlichen 3:0-Erfolges im Hinspiel in eigener Halle reichte es für die Mecklenburgerinnen allerdings, um ins Achtelfinale einzuziehen. In der Bundesliga hatte das SSC-Team zuletzt 1:3 in Dresden verloren und war auf Rang drei zurückgefallen.

