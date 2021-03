Stand: 17.03.2021 06:33 Uhr SSC-Volleyballerinnen starten ins Viertelfinale der Playoffs

Für die Volleyball-Frauen des SSC Palmberg Schwerin geht es heute Abend in die Bundesliga-Playoffs. Das Team von Trainer Felix Koslowski tritt um 19 Uhr im ersten Viertelfinal-Spiel beim VfB Suhl an. Die Serie wird nach dem Modus "Best of three" gespielt. Nach dem Spiel in Suhl empfangen die Schwerinerinnen das Team aus Thüringen am Sonnabend. Sollte ein drittes Spiel nötig sein, würde dies am Sonntag ebenfalls in Schwerin stattfinden. | 17.03.2021 06:33