Stand: 15.02.2022 05:45 Uhr SSC-Volleyballerinnen schlagen Aufsteiger Neuwied deutlich

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die erste von zwei Bundesliga-Partien gegen den VC Neuwied 77 binnen drei Tagen klar für sich entschieden. Am Montagabend besiegten die Mecklenburgerinnen den Aufsteiger in der Nachholpartie mit 3:0 (25:17, 25:16, 25:19). Das Team von Coach Felix Koslowski wurde seiner Favoritenrolle nach kleinen Problemen zu Beginn der Partie deutlich gerecht. Am Mittwoch (19 Uhr) kommt es ebenfalls in Schwerin zum zweiten Duell zwischen beiden Clubs. Ergebnisse und Tabelle | 15.02.2022 05:43