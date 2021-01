Stand: 20.01.2021 06:46 Uhr SSC Volleyballerinnen rechnen mit "superheißen" Dresdnerinnen

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin erwartet im Punktspiel beim Dresdener SC am heute Abend hochmotivierte Gastgeberinnen. Mit Blick auf die Erfolge im Supercup und Pokal-Halbfinale in dieser Saison sagte Trainer Felix Koslowski am Dienstag. "Der DSC wird superheiß sein. Die wollen nicht ein drittes Mal gegen uns verlieren." Infolge einer zweiwöchigen Quarantäne fehlt seinem Team Spielpraxis, räumte Koslowski ein. Tabelle und Ergebnisse. | 20.01.2021 06:45