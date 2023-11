Stand: 19.11.2023 06:26 Uhr SSC-Volleyballerinnen feiern souveränen Sieg gegen Rote Raben

Die Schweriner Volleyballerinnen bleiben die Nummer eins in der Bundesliga. Am Sonnabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:14) durch und feierte damit im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Im dritten Satz machte der SSC mit dem zweiten von elf Matchbällen alles klar. Zudem tankte der Pokalsieger mit dem klaren Erfolg Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Duell am Mittwoch beim selben Gegner.