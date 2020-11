Stand: 29.11.2020 09:20 Uhr SSC-Volleyballerinnen bezwingen Suhl

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist der SSC Palmberg Schwerin in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski bezwang am Sonnabend den VfB Suhl mit 3:1 (26:24, 25:17, 21:25, 25:15). | 29.11.2020 07:17 Uhr