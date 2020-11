Stand: 20.11.2020 13:28 Uhr SSC Schwerin bekommt 100.000 Euro vom Land

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin erhalten 100.000 Euro vom Land für die Teilnahme an der Champions League. Eine Nichtteilnahme an dem Wettbewerb wäre ein "herber Rückschlag für den Volleyballsport in der Region", hieß es vom für Sport zuständigen Sozialministerium. Die Unterstützung sei eine "allgemeine Sportförderungsmaßnahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern". Die ab Dezember beginnende Champions League soll in dieser Spielzeit im Turniermodus ausgespielt werden. | 20.11.2020 13:27