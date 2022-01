Stand: 14.01.2022 07:42 Uhr SSC Palmberg Schwerin zu Gast beim Erzrivalen Dresdner SC

Nach sieben Siegen in Folge müssen die Schweriner Volleyballerinnen in der Bundesliga heute auswärts beim Erzrivalen Dresdner SC antreten. In der Tabelle haben die Schwerinerinnen den deutschen Meister aus Sachsen zwar mittlerweile überholt, stehen auf Rang 3. Dennoch sieht SSC-Trainer Felix Koslowski seine Mannschaft vor einem schweren Auswärtsspiel. Spielbeginn in Dresden ist um 18.30 Uhr. | 14.01.2022 07:42