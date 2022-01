Stand: 14.01.2022 20:13 Uhr SSC Palmberg Schwerin verliert beim Dresdner SC

Nach sieben Siegen in Folge haben die Schweriner Volleyballerinnen vom SSC Palmberg in der Bundesliga auswärts beim Dresdner SC klar verloren. Das Team unterlag nach rund 90 Minuten Spielzeit deutlich mit 0:3 (22:25, 15:25 und 21:25). Es war im dritten Spiel in dieser Saison gegen den "Erzrivalen" aus Sachsen auch die dritte Niederlage.| 14.01.2022 20:11