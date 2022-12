Stand: 03.12.2022 10:29 Uhr SSC Palmberg Schwerin tritt heute auswärts in Straubing an

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen muss der SSC Palmberg Schwerin heute auswärts in Straubing antreten. Mit nur einer Niederlage in sechs Spielen hat sich der deutsche Rekordmeister in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt. Straubing, bislang erst mit einem Sieg, sollte für die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski im Grunde eine Pflichtaufgabe sein. Aufschlag ist um 20.00 Uhr.

