SSC Palmberg Schwerin scheitert im Halbfinale an Stuttgart

Für die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin ist die Saison beendet. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski unterlag dem MTV Stuttgart am Dienstag im zweiten Halbfinale um die deutsche Meisterschaft mit 1:3 (18:25, 20:25, 25:22, 17:25) und ist damit ausgeschieden. Das erste Duell am vergangenen Sonnabend hatte der SSC ebenfalls 1:3 verloren - die Ergebnisse. Der NDR war mit zwei Fototeams in der Arena in Schwerin unterwegs. Hier sehen Sie die Fotos der Fans. | 20.04.2022 05:11