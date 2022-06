Stand: 28.06.2022 16:57 Uhr SSC Palmberg Schwerin im Europapokal gegen Lajkovac

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin treffen in der ersten Runde des CEV-Cups auf Zeleznicar Lajkovac aus Serbien. Das ergab die Auslosung der ersten Runde am Dienstag in Luxemburg. Der Bundesligist tritt zunächst in der heimischen Arena an und muss zum Rückspiel nach Serbien reisen. Das Hinspiel findet zwischen dem 13. und 15. Dezember, das Rückspiel zwischen dem 20. und 22. Dezember statt. | 28.06.2022 16:57

