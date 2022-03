Stand: 17.03.2022 06:03 Uhr SSC Palmberg Schwerin gewinnt gegen Rote Raben Vilsbiburg

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihr Minimalziel für die Bundesliga-Hauptrunde perfekt gemacht. Dank des 3:2 bei Rote Raben Vilsbiburg am Mittwochabend hat das Team von Trainer Felix Koslowski mindestens Platz vier sicher. Im Playoff-Viertelfinale nach dem Modus "Best of three" würde das in einem entscheidenden dritten Spiel Heimrecht bedeuten. | 17.03.2022 06:00