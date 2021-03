Stand: 18.03.2021 05:01 Uhr SSC Palmberg Schwerin bangt um Einzug ins Halbfinale

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin müssen um den Einzug ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft bangen. Am Abend unterlag die Mannschaft von Trainer Koslowski beim VfB Suhl Lotto Thüringen im ersten Playoff-Viertelfinale 2:3. Verlieren die Schwerinerinen auch die zweite Partie am Sonnabend, wären sie ausgeschieden. Nur mit einem Sieg würde es am Sonntag zu einem Entscheidungsspiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale kommen. | 18.03.2021 05:02