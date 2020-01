Stand: 02.01.2020 10:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

SPD will Akzeptanz von Windrädern stärken

Die SPD will bundesweit ein so genanntes Windbürgergeld einführen. Damit soll die Akzeptanz für neue Windräder erhöht werden. Derzeit ist der Ausbau der Windenergie in Deutschland durch zahlreiche Klagen und Einspruchverfahren von Bürgern ins Stocken geraten.

tagesschau.de Link SPD will Prämie für Windräder Die SPD will die Akzeptanz für Windräder stärken. Sie schlägt finanzielle Anreize vor und will gleichzeitig Anwohnern das Klagerecht beim Bau von Stromtrassen beschneiden. extern

Prüfstein für GroKo-Fortsetzung

Nach Angaben des stellvertretenden Fraktionschefs der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern aktuell mit verschiedenen Konzepten. Geld aus Windkraftanlagen in der Umgebung könne direkt an Anwohner fließen oder aber an die betroffenen Kommunen. Parallel will die SPD die Klagemöglichkeiten von Bürgern einschränken. Miersch sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", diese Offensive werde der nächste große Prüfstein für den Fortbestand der Großen Koalition. Eine Einigung dazu müsse es bereits in den kommenden drei Monaten geben.

MV-Regelung vor Bundesverfassungsgericht

In Mecklenburg-Vorpommern hat die rot-schwarze Landesregierung bereits solche Beteiligungsregelungen gesetztlich verankert. Sie werden aber noch verfassungsrechtlich geprüft. Derzeit sind in Deutschland rund 300 Klagen gegen Windräder anhängig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.01.2020 | 10:00 Uhr