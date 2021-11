SPD stimmt rot-rotem Koalitionsvertrag zu Stand: 13.11.2021 13:16 Uhr Bei einer Gegenstimme hat der außerordentliche Landesparteitag der SPD dem rot-roten Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Votum der Linken wird am Nachmittag erwartet.

Fast einstimmig haben die 123 Delegierten des außerordentlichen Parteitags der SPD dem für Mecklenburg-Vorpommern mit den Linken ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. Bei der Tagung in Wismar gab es nur eine Nein-Stimme. Die Linken beraten in Güstrow über den Entwurf des 77 Seiten starken Vertrags. Auch dort rechnet die Parteiführung mit einer breiten Zustimmung.

Unterzeichnung noch am Nachmittag

Die Unterzeichnung des Vertrages am späten Nachmittag in einer Gaststätte in Schwerin ist die nächste Etappe auf dem Weg zur Bildung der neuen Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag wird sich Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen und unmittelbar danach ihr Kabinett ernennen. Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent gewonnen. Die Linke hatte nach 15 Jahren in der Opposition erneut Verluste hinnehmen müssen und landete bei 9,9 Prozent. Im Landtag hat die rot-rote Koalition eine Mehrheit von 43 der 79 Mandate.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.11.2021 | 13:20 Uhr