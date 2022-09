SPD-Politiker aus Grimmen für Abschaffung der Russland-Sanktionen Stand: 21.09.2022 17:31 Uhr Der neue Vorsitzende des Vereins "Deutsch-Russische Partnerschaft", der SPD-Politiker Mario Bauch, will die Sanktionen gegen Russland abschaffen. Das schreibt der Rechtsanwalt aus Grimmen auf seiner Internetseite.

von Klaus Göbel, NDR Nordmagazin

Bauch war bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr SPD-Direktkandidat im Wahlkreis Vorpommern-Rügen II, steht auf der Landesliste auf Platz 38 und kommt damit als Nachrücker für einen Sitz im Landtag in Frage. Bauch wirbt in seinem Internet-Auftritt unter dem Menüpunkt "Meine Visionen" für ein gutes Verhältnis zu Russland. Russland als rohstoffreichstes Land werde immer wichtiger Partner bleiben. Deshalb wende er, Bauch, sich gegen die Zitat "einseitige und oft hetzerische Berichterstattung in zahlreichen Medien".

Russlandfreundliche Homepage-Einträge trotz russischem Angriffskrieg auf die Ukraine

Er stehe uneingeschränkt hinter dem Bau von Nord Stream 2. Die nicht zu rechtfertigenden Russland-Sanktionen hätten besonders der Wirtschaft Ostdeutschlands schweren Schaden zugefügt. Bauch setzt sich nach eigenen Worten für ein gutes Verhältnis zu Russland und die Abschaffung der Russland-Sanktionen ein.

Verein "Deutsch-Russische Partnerschaft" sollte aufgelöst werden

Die "Deutsch-Russische Partnerschaft" war im Herbst 2018 auf Initiative des früheren Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) gegründet worden. Der Verein hatte seine Tätigkeit kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auf Eis gelegt und den Einmarsch verurteilt. Das Land strich später seine finanzielle Unterstützung. Mit Nord Stream 2 fiel ein weiterer Geldgeber aus. Nach Angaben von Bauch gegenüber der dpa werde sich der Verein erst einmal neu sortieren.

Bauch hatte nach eigenen Angaben gute Beziehungen zu Russland

Eine Quelle aus den Reihen der "Deutsch-Russischen Partnerschaft" bestätigte gegenüber dem NDR, dass Bauch bereits zum Jahreswechel 2018/2019 offen über seine guten Russland-Kontakte gesprochen habe. So habe Mario Bauch damals gesagt, dass er ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin organisieren könne.

