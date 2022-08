SPD-Parteitag in MV: Schwesig steht zur Wiederwahl Stand: 20.08.2022 08:00 Uhr Die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern wählen heute bei einem Parteitag mit einjähriger Corona-bedingter Verspätung ihr Führungspersonal neu.

In Rostock beginnt am Vormittag der zweitägige Parteitag der Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern mit über 130 Delegierten. Die Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende der SPD, Manuela Schwesig, will sich wiederwählen lassen. Die 48-Jährige führt den Landesverband seit 2017. Bislang gibt es keine Gegenkandidaten.

Jusos von Bundestagsabgeordneten unterstützt

Auch eine Reihe von Anträgen liegt für den Parteitag vor. So gibt es unter anderem Forderungen nach biologischer Vielfalt auf kommunalen Grünflächen, größeren Klassenzimmern oder der Einführung eines sozialen Klimageldes. Außerdem fordern die Jusos die Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets. Auffällig ist, dass es zum Parteitag viele deutlich linke Vorschläge gibt, die von den Jusos eingereicht und durch den Bundestagsabgeordneten Erik von Malottki unterstützt werden. Er dürfte auch einer von insgesamt fünf stellvertretenden Vorsitzenden von SPD-Chefin Schwesig werden.

Entscheidung über OB-Kandidatin für Rostock

Als Gast kommt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in die Rostocker Stadthalle. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird zu den Delegierten sprechen. Am Sonntag werden die Rostocker SPD-Mitglieder außerdem über die Oberbürgermeisterkandidatin der Partei entscheiden. Vorgeschlagen wurde Carmen-Alina Botezatu.

